La Nintendo Switch Lite Corail sortira le 24 avril en France

Jusqu'à présent, on savait que la Nintendo Switch Corail allait sortir aux Etats-Unis le 3 avril prochain (voir ici.) Par contre nous n'avions aucune info concernant sa sortie en France... Mais pas de panique puisque désormais, c'est officiel, la Nintendo Switch Lite Corail sera disponible le 24 avril en Europe. Vous allez pouvoir voir la vie en rose ou plutôt en corail avec cette nouvelle version de la Nintendo Switch uniquement portable, parfaite pour jouer à des titres comme The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ou encore Animal Crossing: New Horizons.

En attendant la sortie du modèle, retrouvez le en images ci-dessous.