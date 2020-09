La Game Boy Micro à 15 ans

D'un côté, on a l'impression que le temps file à une vitesse incroyable, de l'autre on a un peu de mal à se rappeler qu'il y a 15 ans à peine, nous étions encore en train de jouer sur Game Boy ! Ou pour être exact sur Game Boy Micro ! Pour rappel, il s'agissait du dernier écrin de la gamme Game Boy (lisant uniquement les jeux GBA) Une console vraiment très classe de par ses lignes épurées mais aussi de par sa taille vraiment riquiqui, de 10 cm de long sur 5 cm de large pour 2 cm d'épaisseur avec un poids de seulement 80 grammes.

La console bénéficiait en outre d'un écran très lumineux de 2 pouces et d'une très bonne qualité de son, parfait pour transformer la console en véritable lecteur MP3- ce qui à l'époque était encore rare... Malheureusement pour la console, elle devra subir de plein fouet la concurrence d'une petite nouvelle redoutable : la Nintendo DS, une console nouvelle génération permettant de lire des jeux NDS mais aussi des jeux GBA et même des jeux Game Boy ! A l'arrivée, la Game Boy Micro s'écoulera à 2,42 millions , à comparer avec les ventes de la Game Boy Advance ( 81,51 millions ) et du Game Boy ( 118,69 millions )

Aujourd'hui, la Game Boy Micro reste un très bel objet, parfait pour rejouer à nos anciens jeux Game Boy même si on peut lui préférer la Game Boy Advance Sp, souvent considérer comme le meilleur modèle des Game Boy.

