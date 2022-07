La Chaîne Boutique Wii est de retour

Souvenez-vous, en mars dernier , nous vous avions informés que la chaîne Boutique Wii (ainsi que le shop en ligne de la Nintendo DSi) était désormais inaccessible. La page de la Nintendo Wii et de ses ventes pharamineuses semblait bel et bien tournée mais il semblerait que Nintendo en ait décidé autrement. En effet, cette chaîne est dès à présent de nouveau disponible après plusieurs mois de flou, Nintendo évoque une simple maintenance de celles-ci.

Il n'est par contre toujours pas possible d'effectuer de nouveaux achats sur ces boutiques, cette fonctionnalité étant bloquée sur ces consoles depuis 2017 pour la Nintendo DSi et depuis 2019 pour la Nintendo Wii. Les achats de logiciels sur Nintendo 3DS et Nintendo Wii U vivent eux aussi leurs derniers jours puisque la suspension de ces services est toujours prévue pour mars 2023 .