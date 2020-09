L'eShop se met aux couleurs de Mario sur Nintendo Switch

A l'époque de la Wii U et de la 3DS, l'eShop se transformait régulièrement pour mettre en valeur un jeu ou une licence, principalement en changeant son thème musical (souvenez-vous) Avec la Nintendo Switch, l'eShop est devenu beaucoup plus austère et ce genre de petits changements n'arrivent jamais. D'ailleurs, il n'y a pas de musique de fond (ce qui n'est pas plus mal, en même temps...) C'est donc avec surprise que l'on découvre, à l'occasion des annonces liées au 35ème anniversaire de Mario (voir détails ici) que l'eShop de la Nintendo Switch s'est mis au rouge et a ajouté une petite animation Mario 64 pendant les temps de chargement. Rien d'exceptionnel mais une façon de marquer le coup et de rappeler que Mario sera la star de cette fin d'année- même s'il sera très vraisemblablement celle de l'année prochaine (et de celle d'après aussi...)

Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre petite ballade sur l'eShop version Mario.