L'encyclopédie Pokécology aura droit à sa version française en septembre dans toutes les librairies

Le pari est donc gagné par votre serviteur au sein de la rédaction, nous aurons bien la version française de l'encyclopédie Pokécology en notre possession avant de voir un jour les exemplaires du Livre du Verso. Alors que The Pokémon Company a sorti Pokécology : An Illustrated Guide to Pokémon Ecology sur le marché anglais en avril dernier, nous avons pu voir une version française apparaître en précommande chez plusieurs revendeurs, avec une date de sortie fixée au 30 septembre 2026 . L'éditeur sera HACHETTE JEUNESSE. Pour rappel, cet ouvrage proposera aux fans de la licence une analyse différente des caractéristiques de nos monstres de poche préférés.

Vous vous sentirez comme un véritable professeur Pokémon après avoir lu le livre à paraître, Pokécology : An Illustrated Guide to Pokémon Ecology (Pokécologie : guide illustré de l'écologie des Pokémon). Déjà best-seller au Japon, ce nouvel ouvrage plonge les lecteurs dans l'univers des Pokémon en mettant l'accent sur les similitudes, les différences, les généralités et les relations entre les écologies Pokémon. Au fil de ses 208 pages, vous trouverez des informations basées sur les données du Pokédex et de nombreuses illustrations vivantes qui montrent les Pokémon vivant et interagissant dans leur environnement naturel.

L'auteur, Yoshinari Yonehara, et l'illustrateur, Chihiro Kinoshita, sont tous deux titulaires d'un doctorat et ont étudié le comportement et l'écologie des animaux, ce qui leur confère une perspective unique sur la « Pokécologie » et leur permet de partager un point de vue inédit sur les Pokémon.

Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology sortira le 21 avril 2026 et est déjà disponible en précommande dans les librairies aux États-Unis et au Canada. Les fans de Pokémon, jeunes et moins jeunes, seront captivés et charmés par ce guide unique, à la fois éducatif et divertissant, sur la vie des Pokémon.