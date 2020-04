Explication sur l'écran bleu de la mort de la Nintendo Switch

Sur Xbox 360, c'était un anneau rouge, sur PS3, une lumière jaune... Sur Nintendo Switch, c'est un écran bleu : l'écran bleu de la mort ! En effet, il semblerait que depuis le lancement de la Nintendo Switch, de nombreux joueurs (notamment au Japon) se sont plaints d'avoir vu l'écran de leur console (et accessoirement leur visage) devenir bleu sans raison apparente et sans qu'ils ne puissent rien y faire.

Si Nintendo a déjà confirmé l'existence de ce problème, en tout cas sur les premiers modèles, (tout en le minimisant) la firme n'a jamais expliqué d'où il venait. Mais aujourd'hui, PC Repair Haijin spécialiste japonais de la réparation de console prétend avoir compris pourquoi. Il semblerait que le processeur de la console n'ait pas de "corner bond" (ou de "liaison d'angle" en français- voir l'image pour un PC) Il s'agit d'un procédé peu onéreux qui encapsule et protège les composants électroniques importants en permettant d'absorber les chocs et d'accompagner les diverses fluctuations dues, par exemple, aux brusques changements de température. A cause de cette absence, un simple choc peut à priori " décoller" le processeur de la Nintendo Switch et provoquer ce fameux écran bleu.

Alors on ne sait pas si cela concerne tous les modèles ou uniquement les premiers ou une série en particulier mais le mieux c'est de prendre grand soin de sa console et en cas de problème de contacter le SAV de Nintendo qui est très réactif et (de notre expérience) plutôt efficace.

Source : Esuteru