L'application mobile Nintendo Switch Online se met à jour et passe en version 2.1.0 en ajoutant les thèmes - Tous les détails

Si parfois Nintendo annonce en grande pompe les mises à jour de ses services à l'instar de son offre Nintendo Switch Online, d'autres fois ceux-ci se mettent à jour sans faire de grands éclats. Nous sommes ici dans le second cas de figure avec l'application Nintendo Switch Online sur Mobile qui se met à jour et passe en version 2.1.0. Si les éternels correctifs de stabilité et d'ergonomies sont encore une fois ici impliqués, Nintendo vient aussi d'ajouter le support des thèmes pour cette application.

Pour l'instant, à l'instar de la Nintendo Switch, seuls les thèmes clair et sombre sont disponibles gratuitement à l'utilisation, rien ne nous dit que Nintendo ne compte pas développer son service de thèmes comme ce fut le cas sur Nintendo 3DS. Une chose est certaine, Nintendo ne compte pas renoncer à cette application. En attendant vous pouvez retrouver tous les détails de cette mise à jour ci-dessous :