L'animé Dragon Quest : Dai no Daibouken débutera en octobre au Japon

Dragon Quest : Dai no Daibouken (ou la Quête de Daï en français) est un manga devenu très célèbre au Japon, c'est au total plus de 50 millions de tomes vendus. En plus d'être une série qui est énormément appréciée, contrairement au reste du monde, Dragon Quest : Dai no Daibouken va être réadapté (pour la seconde fois) en animé par la Toei Animation dans une version plus adaptée à notre temps.

Dans cette histoire nous suivons les aventures de Daï, un jeune aventurier qui possède un pouvoir mystérieux. Accompagné de ses compagnons d'armes ils devront surmonter différentes épreuves afin de terrasser le terrible Vearn. Si cela vous intéresse, vous trouverez ci-dessous un aperçu du résultat final de cette adaptation. Bon visionnage.

Pour le moment, le premier épisode sera diffusé au Japon le 3 octobre 2020 . Concernant la version VOSTFR de l'oeuvre, il faudra surement s'armer de patience pour que des fans bénévoles traduisent cette adaptation.

Source : Youtube