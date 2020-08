Kwaidan : histoire de fantômes japonais sur Nintendo Switch

Kwaidan ~Azuma manor story~ est un jeu qui mélange l'action-aventure 3D et le point and click en l'enrobant d'une bonne dose de maison hantée japonaise. Disponible depuis peu sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu revendique sa parenté avec les jeux Playstation du début des années 2000 dont on retrouve le style et... les graphismes. Pour information Kwaidan signifie en japonais "histoire étrange" mais aussi spectre". C'est aussi le titre d'un film d'horreur culte des années 60 que nous vous conseillons et qui est à la base de l’imagerie fantastique utilisée dans des films comme Ring ou encore The Grudge (dans leurs versions originales bien sûr) ou encore dans des jeux comme Forbidden Siren ou Project Zero. Pour vous faire une meilleure idée de Kwaidan ~Azuma manor story~ retrouvez son trailer ci-dessous ainsi que sa présentation officielle.

Kwaidan ~Azuma manor story~ est disponible actuellement au prix de 22,49€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Son poids est de 304 Mo