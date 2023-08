Kwaidan ～Azuma manor story～ s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en août 2020, Kwaidan ~Azuma manor story~ est un jeu mêlant action / aventure et horreur développé par gudouan. Aujourd'hui nous apprenons qu'un partenariat a été signé entre le développeur, eastasiasoft et Play-Asia pour proposer aux joueurs une version physique sur Nintendo Switch. Proposée en exclusivité sur la boutique en ligne de Play-Asia, Les précommandes ouvriront officiellement à partir du 10 août 2023 à 17h00 heure de Paris.

Dans le Japon des années 1930.

L'ère Shōwa est à son apogée. Dans un manoir isolé, une nuit sans fin s'apprête à commencer...

Explorez les profondeurs du manoir Azuma et combattez sans relâche les terribles Yoki. Déjouez également les multiples pièges et élucidez les nombreuses énigmes qui se présenteront à vous, sans faillir à votre mission qui est de sauver la famille Azuma.

Kwaidan vous propose une aventure point and click au cœur d'un univers d'action-horreur classique en 3D, alliant ainsi de nouvelles expériences de jeu à une atmosphère de nostalgie. Sans aucune arme à feu à votre disposition, vous allez devoir faire preuve de stratégie afin d'approcher les Yoki. Les armes traditionnelles telles que la naginata, le magatama ou encore le mirroir qui libère une aura mortelle seront vos meilleurs alliés.

Inspectez le sol du manoir avec votre curseur pour examiner de plus près les endroits qui vous intéressent et trouver des objets utiles à votre quête.

C'est dans un mélange unique entre action-aventure et suspense insoutenable que Kwaidan vous gardera en haleine du début à la fin.

Le style rétro et ses graphiques polygonaux vous rappelleront les jeux du début des années 2000, avec en plus une présentation bobine de film. Aventurez-vous dans le mode Origine pour ses « tank controls » authentiques ou risquez-vous dans le mode Moderne pour sa vue objective et ses subtils ombrages de celluloïd...