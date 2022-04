Krysta, l'héroïne de Star Fox Adventures de retour dans un mod d'Half-Life 2 avec sa voix originale

StarFox Adventures est un jeu important à plus d'un titre pour les fans de Nintendo. C'est l'un des premiers grands titres de la GameCube mais c'est aussi le dernier développé par Rare, le studio anglais qui a multiplié les hits sur N64 dans les années 90 avant que Microsoft ne le rachète avec fracas en 2002. Attendu pendant longtemps sur N64 sous le titre Dinosaur Planet, StarFox Adventures est un jeu d'action-aventure visuellement magnifique avec des dialogues parlés in-game qui, encore aujourd'hui, fait forte impression. Outre Fox Mc Cloud, le jeu nous permet de rencontrer différents personnages dont une héroïne charismatique : Krystal; une renarde pleine de fougue qui depuis est très populaire chez les fans. .dans StarFox Assault et StarFox Command.

Ainsi, un moddeur du nom de Gagnetar a eu l'idée de créer un mod pour le jeu Half-Life 2 dans lequel, Krystal remplace le personnage d'Alyx Vance qui aide et guide le héros du jeu. Un exploit sympathique qui devient carrément impressionnant lorsqu'on apprend que pour les 20 ans de StarFox Adventures (en septembre prochain ), le mod va être agrémenté d'une nouvelle piste sonore. En effet, Estelle Ellis, la voix originale (version anglaise) de Krystal a réenregistré tous les dialogue d'Alyx Vance ! La grande classe- d'autant plus qu'Estelle Ellis apparaitra aussi sur un écran de télé à la place de Merle Dandridge, la doubleuse d'Alyx Vance dans le jeu original. Pour avoir un aperçu de ce que cela va donner, retrouvez ci-dessous une vidéo du mod d'Half-Life 2 avec la voix d'Estelle Ellis et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

