Konosuba Plus dévoile plus en détail son édition collector

il y a un peu plus d'un mois, nous vous dévoilions l'existence d'une édition collector pour KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! The Labyrinth of Hope and Gathering of Adventurers! Plus. Appelé Konosuba Plus pour plus de commodité, nous obtenons enfin ce jour un aperçu du contenu, ainsi que quelques illustrations supplémentaires de ce Donjon-RPG. L'édition collector comprendra les éléments suivants :

Un exemplaire cartouche de Konosuba Plus

Une OST sur CD

Une paire de lunettes anaglyphe 3D

Une figurine de Aqua

Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous, et attendons de plus amples informations quant à l'éventualité d'une arrivée du titre en Occident, ou alors la présence d'une traduction anglaise sur les versions asiatiques.

Source : 4gamer