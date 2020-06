Konosuba Plus disponible en août sur les Nintendo Switch japonaises

Avis aux amateurs d'Isekai et et donjon-RPG, Konosuba Plus vient enfin de trouver une date de sortie sur Nintendo Switch. De son nom complet KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! The Labyrinth of Hope and Gathering of Adventurers! Plus, ce titre vous permettra de retrouver des personnage atypiques dans un monde de fantasy tels que Kazuma, un jeune homme réincarnée dans un nouveau monde et spécialiste dans le vol de sous-vêtement, Aqua, la déesse chargée de sa réincarnation envoyée contre son gré dans le nouveau monde où évolue Kazuma, mais aussi Megumin, la sorcière capable d'utiliser la magie explosive une seule fois uniquement, ou encore Darkness, une chevaleresse masochiste.

Konosuba Plus sera disponible en édition simple et en édition limitée à compter du 27 août 2020 sur les Nintendo Switch japonaises. Pour l'instant seule la langue japonaise a été confirmée dans le jeu, et nous n'avons pas encore de confirmations d'une localisation en Occident.