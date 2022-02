KLONOA Phantasy Reverie Series : Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2 reviennent en versions remasterisées

Klonoa est à la base un jeu de plateforme mariant la 2D et la 3D sorti en 1997 et typique des jeux de plateforme Playstation de l'époque. On y dirige Klonoa un drôle d'animal aux longues oreilles qui évolue dans un monde bariolé sur un plan 2D mais peut interagir avec son environnement en 3D. Le jeu a eu droit en 2008 a un remake sur Wii mais aussi à différentes itérations, notamment sur Game Boy. Lors du Nintendo Direct diffusé cette nuit (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) KLONOA Phantasy Reverie Series a été dévoilé. Il s'agit d'une compilation qui réunit le premier opus Klonoa : Door to Phantomile et Klonoa 2 dans des versions remasterisées.

KLONOA Phantasy Reverie Series est attendu le 8 juillet 2022 sur Nintendo Switch