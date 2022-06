KLONOA Phantasy Reverie Series : un coup d'œil sur la démo dispo sur l'eshop JP de la Nintendo Switch

Klonoa est une licence de Namco qui a fait les beaux jours des Playstation dans les années 90, dans laquelle un drôle d'animal aux longues oreilles évolue sur de longs chemins de plateformes mariant la 2D et la 3D. Pour celles et ceux qui l'auraient oublié ou qui ne la connaîtraient pas ou au contraire, qui en seraient nostalgique, KLONOA Phantasy Reverie Series débarque le mois prochain sur Nintendo Switch. Il s'agit d'une compilation réunissant les deux épisodes principaux, Klonoa : Door to Phantomile et Klonoa 2 dans des versions remasterisées. Pour en avoir un aperçu, retrouvez nos vidéos de la démo actuellement disponible sur l'eShop japonais. On peut ainsi parcourir deux niveaux de Klonoa : Door to Phantomile et affronter un boss, et découvrir un niveau de Klonoa 2. La démo permet aussi d'activer- ou pas, le filtre "pixel" qui vous donnera l'impression de jouer sur GBA. Pour le moment, la démo n'a pas été déployée en dehors du Japon mais on a bon espoir de la voir débarquer prochainement.

KLONOA Phantasy Reverie Series est attendu le 8 juillet 2022 sur Nintendo Switch

