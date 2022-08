PowerA dévoile de nouveaux accessoires à l'occasion des 30 ans de Kirby

A l'occasion des 30 ans de la licence Kirby de Masahiro Sakurai, il était impensable de ne pas avoir le droit à un peu d'actualité concernant la petite boule rose. Après l'annonce d'un tout nouveau jeu, c'est l'accessoiriste PowerA qui propose aux possesseurs de Nintendo 2 nouveaux accessoires : Une manette filaire Kirby et une Housse de Protection Kirby. Vous trouverez toutes les informations concernant ces nouveaux produits ci-dessous.

Aussi appétissante qu'un bonbon, la manette filaire améliorée sous licence officielle s'inspire du design du personnage de l'adorable protagoniste, avec sa couleur rose caractéristique bien en évidence. Tout comme les autres manettes filaires améliorées du catalogue de PowerA, la variante Kirby est équipée de boutons de jeu avancés mappables pour aider les joueurs à avaler la concurrence, et son long câble USB détachable de 10 pieds permet aux joueurs de jouer à une distance confortable.



L'étui sous licence officielle pour Nintendo Switch - Modèle OLED, Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite gardera votre appareil Nintendo Switch bien en place, comme s'il avait été inhalé par la boule de poils rose en utilisant sa capacité de copie. Réalisé dans des tons de bleu et de rose bonbon, l'étui est aussi adorable que Kirby lui-même, et il est même équipé d'un support intégré qui est parfait pour jouer en mode Tabletop.