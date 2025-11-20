Kirby Air Riders - Ne manquez pas le Global Test Ride qui début ce 8 Novembre

Masahiro Sakurai compte bien prendre sa revanche sur Nintendo Switch 2 avec le nouvel opus de son jeu de course Kirby Air Riders. En attendant la sortie officielle du jeu le 20 Novembre 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo propose aux joueurs de tester le jeu en avant-première avec le Global Test Ride. Une occasion pour les joueurs de découvrir le gameplay de cette licence, et aussi de voir ce que les serveurs ont dans le ventre (si vous avez un abonnement au Nintendo Switch Online).

Le Global Test Ride peut d'ores et déjà être téléchargé sur l'eShop, et les joueurs pourrons s'essayer au jeu aux dates et horaires suivants :

Samedi 8 novembre, 09:00 – 15:00

Dimanche 9 novembre, 01:00 – 07:00

Dimanche 9 novembre, 16:00 – 22:00

Samedi 15 novembre, 09:00 – 15:00

Dimanche 16 novembre, 01:00 – 07:00

Dimanche 16 novembre, 16:00 – 22:00

Le mode Leçons restera accessible en dehors de ces plages horaires jusqu'au 16 novembre à 22:00.

Une console Nintendo Switch 2, une connexion Internet et un abonnement Nintendo Switch Online sont nécessaires pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités du Kirby Air Riders: Global Test Ride. Un abonnement Nintendo Switch Online n'est cependant pas nécessaire pour accéder aux modes Leçons et Air Ride.

Source : Nintendo