Killer7 : le remaster pourrait bientôt sortir sur Nintendo Switch

Killer7 est un classique de la GameCube (et de la PS2) et un jeu précurseur par sa narration et son style unique qui tranchaient avec les productions de son époque. Développé par Goichi Suda et Shinji Mikami qui, depuis font partie des incontournables du marché, le jeu a finalement eu droit à un remaster en 2018 sur Steam, 13 ans après sa sortie initiale (souvenez vous.) Depuis, beaucoup de joueurs l'attendent sur Nintendo Switch...

Alors pour le moment, rien n'est officiel mais des petits curieux ont découvert sur le profil LIndekin du vice-président du développement d'Engine Software une mention laissant penser que le jeu est prévu sur Nintendo Switch. Rappelons que "logiquement"No More Heroes III, le dernier jeu de Goichi Suda est prévu en 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch (et il est toujours annoncé sur l'eShop pour cette année ) sachant qu'une rumeur annonce aussi l'arrivée du premier opus !

On sait que très souvent pour les fêtes de fin d'année, les sorties se bousculent... Alors, patientons encore un peu avant de découvrir le programme de fin d'année sur Nintendo Switch. En attendant, retrouvez une présentation et un trailer de Killer7

Pur produit du scénariste/réalisateur SUDA51 (Goichi Suda) et des réalisateurs légendaires Hiroyuki Kobayashi et Shinji Mikami, killer7 est enfin de retour ! Le célèbre studio Grasshopper Manufacture, Ltd. nous donne l'occasion de revisiter ce jeu culte d'aventure qui consolidé sa réputation et sa reconnaissance au niveau international.





Plongez dans un monde lugubre d'assassins clandestins où se déroule la quête de vengeance d'Harman Smith, un homme manifestant 7 personnalités meurtrières dans le monde réel, connues sous le nom de killer7. Prenez le contrôle de ce groupe d'assassins et traquez le sinistre Kun Lan, pour mettre un terme à ses desseins de domination mondiale, ainsi qu'à son organisation de kamikazes répondant au nom de « Heaven Smile ».



Personnalités multiples - Prenez le contrôle des 7 personnalités distinctes d'Harman, chacune possédant sa propre apparence, personnalité, arme de prédilection et aptitude spéciale.

Un ennemi sinistre - Affrontez l'organisation des « Heaven Smile » dans un mélange unique de jeu de tir à la première et troisième personne.

Compétences mortelles - Utilisez la palette exhaustive de talents des killer7 pour révéler des secrets et résoudre des énigmes.

Votre choix - Permutez entre les personnalités à votre guise pour prendre l'avantage à chaque rencontre.

Un sombre chemin vous attend - Vivez une histoire captivante écrite par l'un des créateurs les plus réputés de tous les temps, SUDA51.

Un nouveau look

Un style de tueur - Un style visuel intemporel qui a impressionné le public à ses débuts, parfaitement transposé sur les machines actuelles.



killer7 raconte l'histoire du lien entre deux hommes aux destins entrecroisés, qui donnent lieu à un récit passionnant de vengeance et de personnalités transformées, plongeant les joueurs dans la conscience d'un homme, Harman Smith, et de ses sept personnalités différentes.



Votre objectif : arrêter le Heaven Smile, un groupe responsable d'une vague de violence gratuite qui plonge le monde dans le chaos. Des personnages uniques, un récit complexe et une thématique noire rendue par les graphismes saisissants en cel-shading sont les ingrédients de base de ce titre culte.

PROFILS DES PERSONNAGES

Harman Smith

Le personnage principal de l'histoire. Un homme de 65 ans, dépendant physiquement de son infirmière auxiliaire à temps complet. Mais lorsqu'il est stimulé, il se montre sous son vrai jour comme le « God Killer ». Son impressionnant fusil antiblindage est l'une de ses signatures professionnelles.

- Arme : fusil antiblindage



Garcian Smith

Le meneur des 7 personnalités est d'une loyauté à toute épreuve envers Harman. Personnage discret et dénué d'humour, il utilise son talent de télégnose afin de détecter et éliminer les Heaven Smiles utilisant un camouflage optique.

- Arme : pistolet avec silencieux



Dan Smith

Un caractère bien trempé et la personnalité la plus agressive parmi les sept. Élégamment vêtu en costume cravate, mais impossible de le confondre avec un homme d'affaires avec le revolver surdimensionné qu'il porte toujours sur lui. Ses yeux sont emplis de haine. Certains disent qu'en le regardant dans le blanc des yeux, c'est le diable que l'on voit.

- Arme : Magnum personnalisé



Mask de Smith

Ancien catcheur pro mystérieux, de nombreux supporteurs adorent son mélange unique de Lucha Libre et de lutte britannique de style Lancashire. On raconte qu'il se serait déchaîné sans masque sur le circuit No Holds Barred. Et lorsqu'il fut invité à New York pour un événement de grande envergure, il disparut sans laisser de trace. Sa marque de fabrique est le Smith Special (plus connu sous le nom de « burning hammer », ou marteau brûlant, dans le monde du catch.) Son double lance-grenades est une arme redoutable pouvant tirer des salves normales, électriques ou gravitationnelles. Les animaux ont une affinité naturelle pour ce géant au grand cœur et au visage de chérubin.

- Arme : double lance-grenades



Coyote Smith

Tel un serpent venimeux, il s'agit d'un animal à sang froid. Un malfrat latino qui sait se débrouiller dans la rue. Coyote rime avec l'art du « crochetage ». C'est un homme qui sait comment obtenir les choses. Une compétence particulière qui lui vaut sa place au sein de la Smith Alliance. Sa capacité à éliminer brutalement ceux qui s'opposent à lui mérite également mention.

- Arme : revolver personnalisé



Kevin Smith

L'arme de prédilection de cet albinos est le couteau. Il peut se volatiliser en enlevant ses lunettes de soleil. La solitude lui sied plus que l'harmonie. On le dit taciturne, mais en réalité, personne ne l'a jamais entendu parler. Certains prétendent que sa voix est capable d'invoquer des dieux.

- Arme : couteaux/couteaux de lancer



Kaede Smith

La seule personnalité féminine des killer7. Elle est capable d'invoquer des esprits démoniaques en faisant surgir une pluie de sang de son poignet. La mort faisant partie intégrante de sa vie, sa capacité a survivre dans les situations les plus périlleuses est sans pareille. Elle se spécialise dans le tir à distance, capable d'utiliser un zoom en deux temps avec son arme. Sur un plan personnel, elle est très passive et préfère garder ses distances avec les autres.

- Arme : pistolet automatique à lunette



Con Smith

L'aveugle Con possède une ouïe exceptionnelle qui lui permet de visualiser les sons. Sa capacité à tirer à un rythme effréné est tout aussi incroyable. Sa vitesse de pointe lui permet de distancer presque tous les ennemis. Lorsqu'il dort, il n'est qu'un gamin ordinaire. Personne ne soupçonnerait qu'il puisse être un assassin d'élite.

- Arme : doubles pistolets automatiques

PROFILS DES ENNEMIS

Kun Lan

Incarnation parasitaire du passé d'Harman Smith. Avec le pouvoir des dieux, il a engendré le « Heaven Smile ». Il cherche à faire tomber la Federation of States.



Heaven Smile

Des êtres violents créés par Kun Lan. Leur unique façon d'attaquer consiste à s'approcher de leurs cibles et de se faire exploser. Dans un environnement urbain, ils sont très difficiles à repérer à l'œil nu.