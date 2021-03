Kaze and the Wild Masks dévoile sa bande-annonce scénaristique

Jeu de plateforme s'inspirant des plus grandes licences des années 90, Kaze and the Wild Masks se prépare à sa sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes pour la fin du mois de mars. En attendant de pouvoir poser nos mains sur le jeu de PixelHive édité par SOEDESCO, nous pouvons d'ores et déjà découvrir la bande-annonce scénaristique du jeu, accompagnée de quelques images de gameplay supplémentaire.

Notez dans vos agendas, Kaze and the Wild Masks sera disponible le 26 mars 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Une édition physique est bien prévue au programme, mais elle a été repoussée au 25 mai 2021 afin que toutes les plateformes soient servies en même temps

À propos de Kaze and the Wild Masks

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d'une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.



Caractéristiques Libérez les capacités des masques sauvages pour obtenir les pouvoirs du tigre, de l'aigle, du lézard et du requin

Découvrez les secrets des Îles de cristal à travers plus de 30 niveaux et plus de 50 niveaux bonus

Revivez vos souvenirs d'enfance des classiques du jeu de plateformes avec des graphismes pixel art de haute qualité en image par image

Frayez-vous un chemin à travers ce jeu de plateformes agréable et exigeant

Source : Nintendo