Kaze and the Wild Mask - Le jeu de plateforme au style rétro disponible en mars sur Nintendo Switch

Si vous attendiez avec impatience la date de sortie officielle de Kaze and the Wild Mask sur Nintendo Switch, SOEDESCO revient ce jour avec de bonnes nouvelles. Reprenant les codes des jeux de plateformes des années 90, le titre développé par PixelHive sera officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et autres plateformes à partir du 26 mars 2021 . En attendant de nouvelles informations sur le jeu, nous vous laissons retrouver ci-dessous sa bande-annonce de lancement.

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d'une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.



Caractéristiques Libérez les capacités des masques sauvages pour obtenir les pouvoirs du tigre, de l'aigle, du lézard et du requin

Découvrez les secrets des Îles de cristal à travers plus de 30 niveaux et plus de 50 niveaux bonus

Revivez vos souvenirs d'enfance des classiques du jeu de plateformes avec des graphismes pixel art de haute qualité en image par image

Frayez-vous un chemin à travers ce jeu de plateformes agréable et exigeant