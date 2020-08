Just Dance 2021 annoncé sur Nintendo Switch

Aujourd'hui se tenait un événement venu de nulle part à savoir un Nintendo Direct Mini "Partner Showcase". Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux à venir sur la Nintendo Switch.

En l'occurrence, Just Dance 2021 était présent lors de ce direct nous dévoilant un peu plus d'informations sur son contenu. Plus de 40 nouveaux titres musicaux ont été rajoutés à cet opus 2021 avec des hits comme :

Dance Monkey

Feel Special

All The Good Girls Go Go Hell

Don't Start Now

Senorita

Juice

Et pleins d'autres ...

Just Dance 2021 est attendu le 12 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Si cela vous intéresse, retrouvez le trailer diffusé lors du direct ci-dessous.

Source : Youtube