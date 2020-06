Jump Force : Deluxe Edition s'offre un nouveau trailer commercial explosif

Sorti initialement sur PC, PS4 et Xbox One en 2019, Jump Force, le célèbre jeu de combat rassemblant plus d'une vingtaine de héros mythiques provenant du Shonen Jump, va avoir le droit lui aussi à une version deluxe sur Nintendo Switch appelée Jump Force : Deluxe Edition. Annoncé par Bandai Namco il y a quelques mois de cela, Jump Force : Deluxe Edition continue sa communication et bénéficie aujourd'hui d'un nouveau trailer commercial disponible ci-dessous.

Pour rappel Jump Force : Deluxe Edition est prévu pour le 28 août 2020 en Occident sur Nintendo Switch.

Nous savons qu'une partie de notre communauté apprécie l'univers Shonen et de ce fait nous aimerions connaître votre avis sur ce portage ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Youtube