JSAUX dévoile une station de rechargement portable pour les Joy-Con de la Nintendo Switch 2

A quelques semaines de la sortie de la Nintendo Switch 2, les accessoiristes sont déjà sur la piste de départ pour se lancer sur le marché de la nouvelle console de Nintendo. Après l'EnergyFlow, nous retrouvons le fabricant JSAUX pour annoncer son prochain accessoire : le Joy-Con Portable Charging Station. Comme l'accessoire précédent, il s'agit d'un bloc de recharge pour vos futures manettes Joy-Con 2, qui vous permettra de recharger 4 Joy-Con 2 simultanément. Proposé au tarif de 36,99$ (fdp non inclus) cet accessoire se distingue par son design plat qui facilite sa portabilité lors de vos déplacements. LeJoy-Con Portable Charging Station sera prochainement disponible à l'achat sur la boutique officielle de JSAUX.

Cette nouvelle station d'accueil pour la recharge des Joy-Con de la Nintendo Switch 2 peut être positionnée à plat sur un bureau ou à un angle de 45º, grâce à son support intégré. Il est doté de deux ports USB-C, un de chaque côté, pour une charge flexible, et il peut charger jusqu'à quatre Joy-Cons simultanément. La station d'accueil est équipée de fonctions de sécurité pour éviter les surcharges et les surtensions, garantissant ainsi une charge sûre et fiable à tout moment.