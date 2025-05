EnergyFlow de JSAUX - Rechargez les Joy-Con de la Nintendo Switch 2 avec style

A quelques semaines de la sortie de la Nintendo Switch 2, les accessoiristes sont déjà sur la piste de départ pour se lancer sur le marché de la nouvelle console de Nintendo. Après le JoyVerse Series Dual Joy-Con Grip, nous retrouvons le fabricant JSAUX pour annoncer son prochain accessoire : le EnergyFlow Joy-Con Charging Dock. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un bloc de recharge pour vos futures manettes Joy-Con 2, qui vous permettra de recharger jusqu'à 2 paires simultanément. Un produit intéressant proposé à 35,99$ (fdp non inclus) et qui sera intéressant pour ceux qui auront plus d'une paire de Joy-Con 2 chez eux. Le EnergyFlow Joy-Con Charging Dock sera prochainement disponible à l'achat sur la boutique officielle de JSAUX.

L'EnergyFlow Joy-Con Charging Dock est une station de recharge au design épuré qui permettra aux joueurs de recharger jusqu'à quatre manettes Joy-Con 2 simultanément. Ce Charging Dock est équipé d'une bande lumineuse RGB qui change de couleurs de manière dynamique, et qui peut également être désactivée pour ceux qui préfèrent un look sans distraction.