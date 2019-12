Joyeux Noël avec une illustration d'Akira Himekawa des mangas The Legend of Zelda

Sous le pseudonyme Akira Himekawa se cache deux femmes magakas qui sont avant tout connues pour leurs mangas inspirés par les jeux The Legend of Zelda (notamment Twilight Princess- voir ici.) Pour les fêtes de fin d'année, le duo a partagé sur Twitter une jolie illustration avec Zelda et Midona que nous vous laissons découvrir (et commenter) ci-dessous. L'occasion pour toute la rédaction de vous souhaiter de bonnes fêtes, et comme nous sommes la nuit du réveillon de Noël, un joyeux Noël !