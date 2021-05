Jouer à la PS5 ou à la Xbox Series X | S sur l'écran de sa vieille Nintendo DS ? C'est possible...

The Retro Future est une chaîne Youtube spécialisée dans les consoles rares qu'elles soient officielles ou bidouillées. La chaîne exhume aussi régulièrement des accessoires oubliés ou méconnus. On se souvient par exemple de la fameuse DS avec un seul écran... Aujourd'hui, la chaîne rappelle à notre bon souvenir un accessoire sorti uniquement au Japon permettant de regarder la télévision sur l'écran de sa Nintendo DS ! Un TUNER qui a été commercialisé en 2004 par la société Agatsuma à priori en très peu d'exemplaires ( entre 5000 et 10 000 environ. ) C'est le genre d'accessoires qui a fait rêver de nombreux joueurs à l'époque et qui continue d'ailleurs à faire rêver tous les collectionneurs. Si aujourd'hui, le tuner tel quel est inutilisable, il est possible grâce aux entrées audio-vidéo et un simple convertisseur HDMI / AV d'y brancher différents appareils et notamment les dernières consoles de SONY et Microsoft. Découvrez ainsi le résultat avec la Xbox Series X dans la vidéo ci-dessous.

Evidemment, il s'agit avant tout d'une expérience pour le fun mais qui nous rappelle à quel point la Nintendo DS avait des ressources. On peut d'ailleurs penser qu'après une telle vidéo, de nombreux joueurs (collectionneurs dans l'âme) vont se mettre en quête de cet accessoire sachant que si celui-ci est très rare, il y en a d'autres qui se trouvent encore à des prix plus ou moins abordables (et pas simplement pour la Nintendo DS) Pour en savoir plus, vous pouvez aussi regarder les autres vidéos de The Retro Future.

Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : Youtube