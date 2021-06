JCC Pokémon : découvrez les V-Union, les nouvelles cartes 4-en-1 du jeu de cartes à collectionner Pokémon

Si vous êtes fan des cartes à jouer et à collectionner Pokémon (les JCC Pokémon) qui depuis 1996 continuent de rencontrer succès considérable, génération après génération, vous serez sans doute intéressé d'apprendre grâce à Serebii.net qu'un nouveau style de cartes s'apprête à débarquer. Nommées V-Union, ces cartes, par série de 4, permettent de créer une carte géante comme un puzzle. Pour le moment sont annoncées les cartes suivantes :

Pour plus de détails, voir la présentation ci-dessous et le détail des cartes sur le site de serebii.net

Un nouveau style de cartes a été annoncé : les V-Union Cards. Les cartes V-Union vous permettent de créer des cartes Pokémon peu puissantes avec jusqu'à 8 mouvements/capacités différents en rassemblant 4 cartes différentes de votre pile de défausse et en donnant 3 cartes Récompense une fois vaincu. Vous avez besoin des 4 cartes de votre défausse pour les jouer et vous ne pouvez jouer qu'une seule de chaque espèce dans votre deck et une fois par partie.

La première de ces cartes sortira sous forme de jeu promotionnel spécial le 20 août.