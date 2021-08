Entretien avec Dr Géraud pour la sortie de son jeu Buissons sur Nintendo Switch

Dans le cadre de la sortie de son jeu Buissons sur Nintendo Switch, j'ai pu m'entretenir avec Doc Géraud. J'ai pu lui poser quelques questions sur ce portage, sur ses futurs projets mais aussi quelques questions plus personnelles sur ses jeux favoris.

De son vrai nom Géraud Zucchini, Doc Géraud est un concepteur de jeu vidéo, il a déjà publié quelques jeux dont Un Pas Fragile sur Mobile et PC, il a d'ailleurs gagné le Pégase du meilleur premier jeu vidéo grâce à celui-ci. Les Pégase sont l'équivalent des Césars du cinéma pour le jeu vidéo, chaque année (depuis 2020) le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) organise une cérémonie pour remettre ces prix.

Buissons était son dernier projet en date, il a développé le jeu durant les confinements successifs en tenant des journaux de bords de celui-ci sur sa chaîne Youtube, chaîne sur laquelle il propose plusieurs vidéos d'analyses de jeux dans le cadre de son émission Game Anatomy.

Vous pouvez le retrouver sur Youtube ICI ou sur Twitter ICI.

I°) Le portage de Buissons

« À la base je ne comptais pas faire ce portage, je pensais que ça coûterait trop cher et qu'il fallait que Buissons soit un carton pour envisager de le porter. »

J'ai d'abord voulu savoir d'où venait cette envie de publier Buissons sur Switch et sur la difficulté d'une telle entreprise.

« Pour être honnête, le portage sur Nintendo Switch de Buissons a été hyper facile. Je n'ai pas réalisé moi-même ce portage. »

En cherchant des studios pouvant réaliser ce portage sur la console hybride, Géraud a pu prendre contact avec Seaven Studio, un studio français spécialisé dans ce type de portage, ils ont notamment fait ceux de The Next Peneloppe ou encore Healer's Quest. Ce contact avec Oliver Penot du Studio Seaven se fit après quelques hésitations de la part de Géraud, notamment après qu'un autre studio l'ait contacté via Twitter pour lui proposer de réaliser eux-même ce portage à la condition que Géraud leur envoie le code source du jeu (Ndlr : le code source d'un jeu est un texte regroupant toutes les informations sur un jeu de sa conception à son fonctionnement) afin qu'ils puissent recoder entièrement le jeu sous un autre moteur, celui de Game Maker 2, ce qui paraissait étrange. Géraud fait donc quelques recherches sur des forums de développeurs qu'on lui présente Olivier. Ils prennent alors contact et se mettent d'accord sur le portage.

Buissons est codé avec le moteur Construct 2, le programmeur de chez Seaven Studio sur le portage avait d'ailleurs déjà réalisé plusieurs portages sur la console à partir de ce moteur ce qui facilita grandement les choses. Il fallut seulement 3 à 4 semaines de travail pour que Buissons soit porté sur Nintendo Switch. Pendant les 4-5 mois que ce portage nécessita, depuis la prise de contact initiale entre Géraud et Seaven Studio, pour que le portage soit complètement terminé et validé par Nintendo, Géraud préparait des choses au point de vue marketing du jeu mais il retoucha aussi légèrement le code du jeu par endroits afin d'ajouter des boutons Nintendo Switch dans le jeu ou bien encore d'ajouter Seaven Studio au générique de fin.

« L'envie de porter le jeu sur Nintendo Switch venait principalement du fait que beaucoup de gens m'ont demandé le jeu sur Switch, notamment pour les soirées consoles. Mais c'est aussi un peu pour l'egotrip du développeur d'avoir un jeu sur une console Nintendo. »

Nous avons abordé les quelques différences du jeu entre sa version PC et sa version Nintendo Switch, notamment l'absence du Steam Remote Play qui permettait de jouer en ligne sur Steam sans que le jeu ne soit codé pour le jeu en ligne.

« C'est exactement la même version que sur Steam, sans le Remote Play. ». Ce que Buissons perd en Remote Play il gagne en mode Jeu sur Table sur la console hybride.

J'ai voulu savoir si l'envie de sortir le jeu sur Nintendo Switch venait aussi du fait que la plateforme se place actuellement comme l'El Dorado des jeux indépendants.

« Je ne dirais pas ça, pour moi ce côté El Dorado de la Switch est terminé, le magasin est inondé et quelques trucs marketings comme le fait de vendre certains jeux en permanence à -90% fausse encore plus le tout. »

Au niveau du futur du jeu, Géraud ne prévoit aucun contenu supplémentaire pour Buissons, que ce soit sur PC ou sur Nintendo Switch.

II°) L'arrivée de Steam sur le marché des consoles portables.

En poussant cette réflexion plus loin nous en sommes arrivés à parler de l'arrivée prochaine de la « console » portable de Steam, la Steam Deck qui permettra de jouer aux jeux de toute la bibliothèque Steam sur un PC portable en forme de Nintendo Switch.£

« Je ne suis pas sûr que la Steam Deck va être aussi énorme que ce que certains s'accordent à dire. C'est complètement différent de la Nintendo Switch, au niveau du principe, du prix... Je ne pense pas que cela va bouleverser le marché des jeux indépendants. C'est juste du bonus et pas un nouveau marché. Je ne m'attends pas à une révolution. »

III°) Larcin Lazer

«Pour mon prochain jeu, Larcin Lazer, je vais faire comme pour Buissons, je le développe d'abord pour PC, et aussi sur plateformes mobiles, et ensuite nous verrons bien. Évidemment je pense que Larcin Lazer serait canon sur Nintendo Switch, le portage était un peu sous-entendu avec Seaven Studio mais il faut d'abord que Buissons fonctionne. De plus, à la différence de Buissons, Larcin Lazer est développé sur Construct 3 et pas sur Construct 2, ce qui pourrait compliquer le portage. »

Un portage est donc possible mais pas acquis.

Vous pouvez d'ailleurs suivre les progrès de son développement, à l'instar de ce qui fut fait pour Buissons, sur la chaîne Youtube de Géraud et sur son Twitter. N'ayant pas la certitude de l'arrivée de Larcin Lazer sur Nintendo Switch, nous n'en parlerons pas plus ici, cependant la version vidéo de l'interview (en fin d'article) contient plus de détails sur ce projet et sur d'autres sujets moins relatifs à Nintendo.

IV°) Développeur-youtubeur ou Youtubeur-développeur ?

J'ai voulu poser l'épineuse question de savoir si Buissons était un jeu développé à partir des journaux de bords vidéo que Géraud faisait et donc un jeu issu des vidéos, ou bien si les vidéos ne tenaient compte que de l'avancement du jeu sans pour autant orienter son développement en faisant participer la communauté de Géraud sur Youtube. En d'autres termes si Géraud était plus développeur que Youtubeur pendant le développement de Buissons ou bien si Buissons était un projet issu de Youtube et des retours sur celui-ci. L'oeuf ou la poule, Buissons ou les vidéos, qui vient en premier ?

« Les vlogs sont faits après les avancements dans le développement, quand les choses sont déjà faites et que je sais où je vais. Je ne me force pas à travailler sur quelques choses à cause des vidéos. En ayant tout bien cadré, je ne dévie pas de ma vision tout en me laissant aiguiller par les « retours utilisateurs » qui proviennent des commentaires sous les vidéos. »

Vous pouvez en effet suivre l'intégralité du développement de Buissons sur la chaîne Youtube de Géraud, celui-ci ayant réalisé énormément de vidéos sur les différents aspects d'un tel projet. Sa communauté réagissait énormément à chaque annonce et Géraud faisait en sorte d'être à la fois régulier et transparent sur l'état du jeu et sur ses avancées.

« Par exemple, dans les sondages sur la direction artistique à prendre, les gens préféraient systématiquement des DA qui me plaisait moins, alors au lieu de les écouter comme ça je retravaillais la DA qui me plaisait jusqu'à ce que ça puisse leur plaire. Il fallait avant tout que la direction artistique de Buissons me plaise pour que je puisse travailler dessus sereinement sur toute la période de développement. »

V°) Géraud et Big-N

«J'ai démarré assez tôt avec la Game Boy Pocket, le modèle transparent. Avec mes frères et sœurs on avait tous une Game Boy et on s'échangeait les jeux. Aussi les étés j'allais chez des amis dans le sud pendant 2-3 semaines et ils avaient la Nintendo 64, je passais ma vie dessus. J'ai pu faire les Zelda, on jouait énormément à Smash et j'adorais aussi le jeu Conker's Bad Fur Day qui est un de mes jeux de cœurs. Je n'ai jamais pu avoir la Nintendo 64 mais je me suis rattrapé après en prenant toutes les consoles Nintendo, j'ai eu la Gamecube, la GBA, la DS, j'ai même eu la Wii U ! La Game Boy advance c'est la console, toutes consoles confondues, sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Sa ludothèque était hyper riche, j'adorais Final Fantasy Tactic Advance, Golden Sun, Shining Force Advance Wars, Metroid : Fusion, Fire Emblem.... elle avait trop de jeux vraiment géniaux. »

Concernant le remake imminent d'Advance Wars, Géraud ne semble pas emballé.

« J'ai eu la chance d'avoir en cadeau pour mon dernier anniversaire de la part de ma copine la Game Boy Micro avec Advance Wars dedans, le remake fut annoncé quand j'étais à fond dans ma partie. Ce que j'aime dans l'original c'est les illustrations, le Pixel-Art. Pour moi ce remake perd un peu en charme, c'est une histoire de goût, je suis trop attaché aux originaux. »

VI°) Les 5 jeux du cœur de Géraud

Sans lui donner la possibilité de réfléchir en amont, j'ai posé LA question piège à Géraud, je lui ai demandé de me citer 5 jeux qu'il porte dans son cœur, sans être nécessairement ses jeux favoris.

« Il y a un jeu que j'aime énormément qui s'appelle Device 6, il est sorti uniquement sur Ios. C'est un jeu développé par Simogo qui ont notamment fait Sayonara Wild Hearts. Device 6 est un jeu très textuel, c'est un puzzle game très malin, le texte se met en forme en fonction de ce que l'histoire raconte, si l'histoire parle par exemple d'un couloir alors le texte va se mettre en forme de manière très étroite.

Sinon j'adore la série des Smash Bros. Donc je vais dire le dernier en date Super Smash Bros. Ultimate.

Ensuite j'adore la série des Mario, je vais citer l'un de mes jeux préféré Super Mario Galaxy. D'ailleurs c'est celui de la compilation Switch qui a le mieux vieilli.

Comme beaucoup de développeurs indés, je vais citer Journey, qui m'a beaucoup marqué et qui a beaucoup changé ma vision des jeux vidéo.

En dernier je vais reciter Conker's Bad Fur Day, c'est un jeu pour lequel j'ai beaucoup de nostalgie. Même si c'est en contraste par rapport aux autres, c'est un jeu très vulgaire mais pour l'époque de la Nintendo 64 c'était incroyable comme jeu. Le solo est fou, il est bourré de moments hypers cultes. Le mode multijoueur aussi était fou, tu avais plein de modes différents, beaucoup de trucs très drôle. C'était un jeu assez exceptionnel.

Je triche en en rajoutant un dernier, je vais citer Psychonauts, j'attends le 2 avec impatience, c'est vraiment l'ambiance qui fait le jeu. »

VI°) Buissons dans Smash et l'incident de la Poké Ball

J'ai voulu savoir pour conclure si le buisson du jeu de Géraud était le dernier personnage attendu dans Super Smash.

« Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cela.... Bon non... Mais qui sait, un jour peut-être ! Autant Buissons n'est pas dans Smash, autant il y a un jeu qui est fait par un ami du nom de Pixelboy, Quest of Graal, et dans ce jeu Buissons est en caméo. »



Si vous avez joué à Buissons ou vu différentes vidéo sur le jeu, vous savez que le jeu a dans ses décors une Poké Ball pouvant apparaître régulièrement de manière aléatoire au cours de vos parties. J'ai alors demandé si Géraud avait pu l'intégrer sur la version Nintendo Switch sans problème.

« Alors on va probablement sortir un patch pour la retirer du jeu haha. En fait on l'a mise dans le jeu mais aussi dans la liste de screenshots envoyée à Nintendo, au début ils n'ont rien dit mais quelque temps après ils m'ont demandé si j'avais les droits sur la Poké Ball. En ayant pas les droits je leur ai dit qu'on l'a retirerait mais pour l'instant on a juste enlevé ce screenshot haha. »

Buissons est disponible sur l'eShop dès maintenant pour la somme de 7,99euros.

Voici la version vidéo et complète de cet entretien :