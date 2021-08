Buissons : la partie de cache-cache entre buissons dévoile sa date de sortie

Cocorico ! Buissons, un jeu français développé par Géraud Zucchini (aka @docgéraud), un youtubeur avant tout développeur, sort enfin sur Nintendo Switch après une sortie sur PC en février dernier . Buissons sortira donc le 16 août prochain sur l'eShop en échange 7,99 euros.

Exclusivement multijoueur, Buissons vous mettra dans la peau de... buissons. Votre objectif sera d'éliminer les autres concurrents en leur pétant dessus ou bien en attirant le chasseur et son fusil sur eux. Au menu : infiltration, cache-cache, survie et... flatulences, tout un programme pour de nombreuses soirées en jeu local. En effet, Buissons n'est malheureusement pas jouable en ligne.

Vous laisserez-vous tenter par l'appel du pet buissonnier ?

Déplacez vous la nuit et profitez du jour pour observer et débusquer vos adversaires. Utilisez les dangers de la nature à votre avantage et préparez vous à quelques surprises : à chaque partie sa nouvelle forêt. Un seul buisson pourra survivre... Ah, et n'oubliez pas de lâcher quelques gaz de temps à autres, après tout c'est une arme mortelle.

Vous allez tous rire

- Un jeu de cache cache unique qui mêle action, anticipation et observation

- Tout le monde peut jouer facilement, il n’y a qu’un bouton. Mais seul le plus observateur gagne !

- Des personnages et décors enchanteurs, dessinés et animés à la main.

- Buissons se joue de 2 à 4 joueurs en local.

Seul le meilleur gagne

- À chaque partie sa nouvelle forêt générée de manière aléatoire

- 4 écosystèmes différents et leurs nombreux dangers à maîtriser et retourner contre vos adversaires

- Un cycle jour nuit très rapide qui rythme chaque partie et vous oblige à rester sur vos gardes

- Plus vous serez entraînés, plus vous pourrez augmenter la densité des buissons pour vous cacher dans le décor