Instant Sports Winter Games - Les sports d'Hiver s'invitent sur Nintendo Switch

Avec le changement d'heure et le froid qui s'installe, quoi de mieux qu'un petit jeu familial pour réchauffer les chaumières en cette fin d'année ? Breakfirst Games, PID Games et Just For Games viennent ainsi de confirmer la sortie officielle ce jour de Instant Sports Winter Game sur Nintendo Switch sur l'eShop mais également en version physique. Au menu, 7 activités iconiques des sports d'hiver à découvrir jusqu'à 4 joueurs simultanément. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons son descriptif officiel ci-dessous accompagné de son trailer de lancement.

À propos d'INSTANT SPORTS Winter Games : Prenez votre combinaison, vos skis et vos bâtons de ski, et dévalez les pistes de neige ! Dans INSTANT SPORTS Winter Games, vous pourrez jouer à de nombreux sports extrêmes (et toujours amusants !). Utilisez le motion-gaming pour gagner des parties : Tout le monde peut jouer facilement en bougeant simplement les Joy-Con de la Nintendo Switch™ ! Si vous voulez maîtriser les pistes jusqu’au bout des doigts, essayez le mode pro et jouez avec les boutons ! Joue à 7 sports d'hiver parmi lesquels figurent le ski alpin, le saut à ski, l'Ice cross, le Slopestyle, le Bobsleigh et bien plus encore !

Des sports extrêmes, mais également des sports amusants...!

Joue avec jusqu'à 4 amis dans la neige : Tu as tout en main pour t'amuser dans INSTANT SPORTS Winter Games !

Une tonne d'objets à collectionner pour personnaliser votre personnage.

Des paysages et un environnement magnifique sous la neige.Pratiquez les sports sur différentes pistes et décors !