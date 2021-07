Instant Sports Winter Games - La neige s'invite sur Nintendo Switch

Après le tennis et les jeux de l'été, BreakFirst Games continu de son côté à développer sa licence Instant Sports, et proposera très prochainement Instant Sports Winter Games sur Nintendo Switch. Une occasion de préparer l'hiver avec 7 activités à découvrir en solo ou entre amis. Attendu pour cet automne sans plus de précisions, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

À propos d'INSTANT SPORTS Winter Games : Prenez votre combinaison, vos skis et vos bâtons de ski, et dévalez les pistes de neige ! Dans INSTANT SPORTS Winter Games, vous pourrez jouer à de nombreux sports extrêmes (et toujours amusants !). Utilisez le motion-gaming pour gagner des parties : Tout le monde peut jouer facilement en bougeant simplement les Joy-Con de la Nintendo Switch™ ! Si vous voulez maîtriser les pistes jusqu’au bout des doigts, essayez le mode pro et jouez avec les boutons ! Jouez à 7 sports d'hiver parmi lesquels figurent le Snowboard, le Patin à glace, le Bobsleigh et bien plus encore !

pour personnaliser votre personnage. Des paysages et un environnement magnifique sous la neige.Pratiquez les sports sur différentes pistes et décors !

Instant Sports Winter Games sera disponible cet automne sur Nintendo Switch, et sera proposé en version physique par le distributeur Just For Games.