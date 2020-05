De nouvelles Infos sur les concept-arts de l'ancien membre de Retro Studios

nous vous avions partagé en début de semaine une liste de concept-arts réalisés par un ex-employé de Retro Studios dénommé Sammy Hall. Ces esquisses mettaient en avant le personnage de Sheik, personnage clé de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, ainsi que le monstre Boo sous toutes les coutures. Interviewé par IGN, l'artiste en a profité pour apporter plus d'informations concernant ses créations.

Ces projets viendraient initialement de Mark Pacini, Todd Keller et Kynan Pearson à l'époque où ils officiaient encore chez Retro Studios (ces derniers étant désormais chez Armature Studio et Brazos Games). Leur départ de Retro Studios ayant entrainé l'annulation des projets, ces esquisses n'auront au final aboutit à rien.

Concernant les jeux en eux-même, la version masculine de Sheik aurait du apparaitre dans un spin-off de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Se déroulant après l'époque sombre du jeu. Le projet aurait du se présenter comme un action-RPG où le dernier homme Sheikah voyageait dans un Hyrule en ruine, devant faire face à une tribu maléfique de Gerudo qui donna naissance à une nouvelle forme de Ganon. Ce spin-off aurait également mis en avant les origines de la Master Sword.

Pour le personnage de Boo issu de la licence Mario Bros., il aurait été dessiné à la base pour un jeu sur console portable prénommé Haunt, et l'objectif était de suivre un Boo en pleine formation, apprenant comment faire peur.

