INDIKA est disponible en version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 17 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch, INDIKA s'offre finalement une sortie en édition physique sur le même support. Développé par Odd Meter et édité par 11 bit studios, nous vous laissons découvrir le trailer qui accompagne la sortie de la version physique ci-dessous.

Situé dans une Russie alternative au tournant du XIXe siècle, où les visions religieuses se heurtent à la dure réalité, INDIKA suit une jeune religieuse qui se lance dans un voyage à la découverte d'elle-même, accompagnée du compagnon le plus inattendu qui soit : le diable en personne. Ce qui commence comme une simple course hors des murs sécurisés du monastère se transforme rapidement en une odyssée surréaliste et souvent sombrement comique, mêlant à parts égales les thèmes de la foi, de l'autorité, de la comédie et de la tragédie.