INAZUMA ELEVEN: Victory Road disponible officiellement cette semaine sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Par ggvanrom - Il y a 3 heures

Son attente aura été quasiment aussi longue que la distance séparant les deux cages de but d'un terrain de foot dans Olive et Tom, et pourtant c'est une réalité, INAZUMA ELEVEN: Victory Road sort officiellement cette semaine sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Attendu pour le 13 novembre sur consoles de la famille Nintendo, vous risquez d'apercevoir sur la Toile des joueurs s'étant déjà lancé dans le jeu grâce à l'accès anticipé proposé sur PlayStation, Xbox et Steam en précommandant l'édition Deluxe du jeu. Malheureusement cette option n'est pas disponible côté Nintendo. En attendant de pouvoir poser nos mains sur les versions dédiées aux consoles Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le dernier trailer officiel du jeu ci-dessous.

Pour rappel, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en deux éditions : 

  • Edition Standard à 69,99€
  • Edition Deluxe à 79,99€
  • Mise à Niveau Nintendo Switch 2 à 2,27€
Contenu de l'édition Deluxe
Source : Nintendo
INAZUMA ELEVEN: Victory Road
Level-5

  • 14 novembre 2025

