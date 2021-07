In Sound Mind repoussé à une date ultérieure sur Nintendo Switch

Si vous vous attendiez à retrouver le jeu d'horreur psychologique In Sound Mind dans le courant du mois d'août comme annoncé précédemment, mauvaise nouvelle... Modus Games vient en effet de confirmer que le titre développé par We Create Stuff avait subit un léger retard, repoussant la sortie du titre au 28 septembre pour les versions concurrentes, et à une date ultérieure pour la version Nintendo Switch sans plus de précisions pour le moment.

Afin de faire patienter les joueurs, Modus Games s'est associé avec le créateur de dessin animé Mashed et The Living Tombstone pour proposer un clip d'animation dédié à In Sound Mind. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous.