In Sound Mind - Le jeu d'horreur prendra ses quartiers en août sur Nintendo Switch

Genre trop peu présent sur Nintendo Switch, le jeu d'horreur In Sound Mind signé We Create Stuff s'apprête à s'offrir une sortie d'ici cet été. Cette annonce s'accompagne d'un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Notez dans vos agendas, In Sound Mind sera disponible le 3 août 2021.

In Sound Mind est une expérience d'horreur à la première personne qui oppose les joueurs aux dangers dissimulés dans leur sombre passé. Développé par We Create Stuff, l'équipe à l'origine du légendaire mod Nightmare House 2, et soutenu par la bande-son inquiétante de The Living Tombstone, In Sound Mindtransforme des souvenirs d’apparence banale en cauchemars terrifiants, le tout accompagné d’un mystérieux chat qui parle.