Imp of the Sun : incarnez une créature du soleil dans ce jeu d'action et de plateforme

Attendu cette année sur Nintendo Switch, Imp of the Sun est un jeu d'action et de plateforme dans la droite lignée de la duologie des jeux Ori de Moonlight Studio qui devrait plaire aux amateurs de challenges et de direction artistique travaillée. Développé par Sunwolf Entertainment, le jeu se pose en digne héritier du genre metroidvania avec de l'exploration mais aussi de l'action à foison, combos, combats de boss et gameplay fluide sont au rendez-vous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur Imp of the Sun ci-dessous et en visionnant sa première bande-annonce. Aucun prix ni fenêtre de sortie plus précise n'a été communiqué par les développeurs, nous devrons donc prendre notre mal en patience d'ici la prochaine prise de parole de Sunwolf Entertainment.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube