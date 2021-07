Il ne sera bientôt plus possible d'utiliser sa carte de crédit sur l'eShop japonais de la Wii U et et de la 3DS

Depuis 2 019 , Nintendo a ôté la possibilité d'acheter des jeux sur l'eShop européen de la 3DS et de la Wii U en utilisant une carte de crédit. A partir de janvier 2022 , ce ne sera plus possible aussi pour l'eShop japonais des deux consoles. Une information qui nous permet de vous rappeler qu'il reste malgré tout possible d'acheter des jeux sur Wii U ou sur 3DS en utilisant une carte de crédit. Il suffit pour cela de posséder une Nintendo Switch et d'avoir un compte Nintendo et des identifiants partagés. Il y a d'excellents jeux sur 3DS et Wii U, notamment des jeux d'anciennes consoles (Gameboy, GBA, Wii, Gamegear...)