Ikonei Island démarre son aventure sur supports concurrents

Présenté comme le spin-off de Earthlock, le jeu Ikonei Island: An Earthlock Adventure vient de démarrer son aventure sur PC ce jeudi 9 novembre. Si les versions consoles arriveront dans le courant du mois de novembre pour la concurrence, la version dédiée à la Nintendo Switch devra encore se faire attendre, avec une date de sortie calée à un vague 2024. En attendant davantage de précisions sur la version dédiée à la console hybride de Nintendo, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de la version PC ci-dessous.

Explorez les joies de l'agriculture tout en construisant votre propre maison. Le jeu propose toute une série de fonctions créatives, notamment la possibilité de construire, d'améliorer et d'agrandir votre maison selon votre propre vision, qu'il s'agisse d'un cottage douillet avec un jardin ou d'un mignon camping avec une ferme tentaculaire. Des jardins luxuriants aux intérieurs chaleureux, le pouvoir de façonner votre espace de vie est entre vos mains et les possibilités sont infinies.

Ikonei Island est une aventure magnifique et chaleureuse que vous pouvez jouer en solo ou avec vos amis. Vous explorez la magnifique île, vous vous associez à des créatures magiques et exploitez leurs capacités, vous découvrez des mystères cachés, vous collectez des objets pour créer une charmante maison, vous affrontez des pirates et bien plus encore. Le jeu rappelle les classiques de l'aventure comme Stardew Valley, Animal Crossing et My Time at Portia, mais il apporte sa propre profondeur narrative en s'inspirant des thèmes enchanteurs explorés à l'origine dans Earthlock de Snowcastle.