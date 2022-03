Ikai, l'horreur psychologique inspirée du folklore japonais se lance sur Nintendo Switch

Désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99 euros Ikai, le jeu d'horreur psychologique très inspiré des mythes et des monstres japonais contemporains fête sa sortie en dévoilant sa bande-annonce de lancement. Développé par Endflame, un studio basé à Barcelone et composé de 3 personnes, Ikai vous promet une belle dose de peur saupoudrée d'énigmes et d'exploration. Vous ne pourrez évidemment ni combattre ni éviter les mauvaises rencontres dans ce jeu déconseillé au moins de 18 ans chez nous. Fans de Project Zero en mal d'un nouvel épisode, Ikai s'adresse à vous.

Ikai est un jeu d’horreur psychologique à la première personne inspiré du folklore japonais. Découvrez l’horreur face aux yōkai typiques et plongez dans les superstitions du passé grâce à l’exploration et à une histoire unique. Ikai incarne l’horreur psychologique classique avec un personnage principal sans défense incapable d’attaquer les créatures diaboliques. Le jeu explore toutefois un sentiment d’horreur inédit en obligeant le joueur à faire directement face aux menaces sans pouvoir fuir ni attaquer. PEUR : Découvrez l’horreur à la première personne face à des esprits japonais, des monstres et des yōkai EXPLORATION : Parcourez les environs d’un sanctuaire shinto féodal et explorez afin de mettre au jour l’histoire qui se cache derrière DESSIN : Efforcez-vous de dessiner des seaux protecteurs par-dessus les étranges bruits et événements perceptibles autour ÉNIGMES : Creusez-vous les méninges pour résoudre les nombreuses énigmes là pour vous arrêter FURTIVITÉ ET FUITE : Avancez silencieusement, ne dérangez pas les forces du mal … Ou courrez, fuyez tout cela, si vous le pouvez …