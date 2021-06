Ikai : un nouveau jeu de fantômes japonais en approche sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux (et les films) d'horreur japonais ou on se déplace lentement et dans lesquels on se retrouve démuni face, vous devez forcément être nostalgique de la série des Project Zero, devenue exclusive aux consoles Nintendo et dont on entend plus (ou presque) parler depuis Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires sur Wii U. En attendant que Nintendo se décide à remettre en avant la licence de Tecmo, vous pourrez vous rabattre à la rentrée sur Ikai, un "jeu d'horreur psychologique à la première personne" dans lequel une jeune prêtresse doit faire face à des manifestations démoniaques dans un sanctuaire isolé... Pour avoir un premier aperçu d'Ikai retrouvez son trailer ci-dessous et la traduction de sa présentation.

Ikai sera disponible en octobre 2021 sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch