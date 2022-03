Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures s'offre un trailer avant sa sortie sur Nintendo Switch

Dernier projet en date de Outright Games, Bandai Namco, Sony Pictures Consumer Products et Drakhar Studio, Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures proposera aux joueurs sur Nintendo Switch de retrouver Drac et ses compagnons pour un nouveau jeu de plateformes en 3D. Attendu pour le 11 mars 2022 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Contrôle Drac et Mavis, et joue dans des mondes uniques avec leur atmosphère effrayante, dont ceux du Petit Chaperon rouge, des Habits neufs de l'empereur et d'Ali Baba et les quarante voleurs.

Face à de féroces ennemis et des énigmes diaboliques, tu dois te frayer un chemin et utiliser tes capacités spéciales pour sprinter, glisser et sauter dans ces mondes de livre de contes spectra-culaires. Tu pourras même rencontrer des personnages emblématiques d'HÔTEL TRANSYLVANIE tels que Johnny, Murray, Wayne et bien d'autres. Ils te guideront pour accomplir des quêtes passionnantes et relever des défis corsés, sans parler d'un cercueil plein d'objets à collecter que tu devras découvrir. Ce n'est pas pieu de le dire, Drac et Mavis Comte-nt sur toi pour les sauver !

Rejoins Drac et Mavis dans des aventures épiques au sein de mondes de contes de fées spectra-culaires ! Accepte des missions corsées et viens à bout d'ennemis mortels, mais attention, Dennis et Winnie mettront leur grain de sel dans ces histoires !

Découvre de nouveaux lieux - Explore des mondes uniques, trouve des objets à collecter cachés et découvre tous les secrets de chaque histoire pour débloquer des cadeaux plus savoureux qu'une crème hurlante !

Maîtrise tes pouvoirs - Renforce Drac et Mavis grâce à une super force, des pouvoirs d'immobilisation, un super saut et plus encore.