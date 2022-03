Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes fan de Drac et ses amis déjantés, vous serez ravis d'apprendre que Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures est enfin disponible sur Nintendo Switch. Au menu, incarnez Drac et Mavis dans une revisite de nos bons vieux contes pour enfants dans un jeu de plateforme familiale. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dans Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures, plongez dans des mondes uniques basés sur les contes de fées classiques Le Petit Chaperon Rouge, Ali Baba et les Quarante Voleurs et Les Habits Neufs de l'Empereur, avec en plus la touche effrayante d'Hôtel Transylvanie ! Incarnez le Petit Chaperon Rouge et faites attention au Grand Méchant Loup Wayne, collectez de précieux trésors pour que le Roi des Voleurs puisse entrer dans la Caverne des Trésors et résolvez des énigmes pour déverrouiller les temples en ruine et trouver les Nouveaux Vêtements de l'Empereur Blobby.

Incarnez Drac et Mavis, chacun ayant ses propres compétences de Vampire, avec une super force, des pouvoirs d'immobilisation, des super sauts et bien d'autres choses encore. Explorez les mondes des livres d'histoires effrayants et combattez les créatures qui hantent chaque chapitre. Les joueurs peuvent également rencontrer d'autres personnages célèbres de l'Hôtel Transylvanie en cours de route! Johnny, Murray, Wayne et bien d'autres guideront les joueurs pour qu'ils utilisent leurs capacités spéciales, accomplissent des quêtes passionnantes, des défis sournois, des énigmes diaboliques et dénichent des objets de collection cachés. Drac et Mavis comptent sur leurs plus grands fans pour sauver la situation !