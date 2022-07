Horse Tales - La Vallée d’Émeraude aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Développé par Aesir Interactive, Horse Tales - La Vallée d’Émeraude se présente comme une aventure équestre en monde ouvert. Attendu pour l'hiver 2022 sur Nintendo Switch et PC, l'éditeur Microids vient également de confirmer qu'une version physique sera disponible pour ce titre.

De plus, les joueurs qui précommanderont le jeu auprès des revendeurs participants auront accès au Harnachement de Licorne , un contenu supplémentaire cosmétique inédit pour habiller votre cheval !

Laissez-vous embarquer dans une belle aventure hippique ! Explorez les vastes étendues sauvages qui vous entourent, partez à la rencontre des habitants de la péninsule et liez-vous d'amitié avec eux. Rénovez la demeure familiale en améliorant, construisant et en personnalisant une grande variété de bâtiments, écuries et décorations. Découvrez les secrets dissimulés de l’île, élevez et apprivoisez de nombreux chevaux différents, entraînez-les et participez à des courses palpitantes !