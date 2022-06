Horse Tales - La Vallée d’Émeraude - Une nouvelle aventure équestre en monde ouvert annoncée sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de gambader à dos de votre fidèle monture dans un jeu équestre en monde ouvert, Microids devrait avoir de quoi vous contenter. Le studio vient en effet de dévoiler un premier trailer pour le jeu Horse Tales - La Vallée d’Émeraude. Votre objectif sera ainsi de tenter de sauver le domaine équestre familial en lui rendant sa gloire d'antan, tout en accomplissant diverses missions et en faisant des rencontres magiques avec les habitants ou les chevaux sauvages de l'île. Attendu pour la fin de l'année 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Les vacances chez votre tante s'avèrent très différentes de ce que vous vous imaginiez : le domaine familial, autrefois prestigieux, est tombé en ruines et vous vous retrouvez face à un défi de taille. Comment rendre à votre domaine équestre sa gloire d’antan ?

Laissez-vous embarquer dans une belle aventure hippique ! Explorez les vastes étendues sauvages qui vous entourent, partez à la rencontre des habitants de la péninsule et liez-vous d'amitié avec eux. Rénovez la demeure familiale en améliorant, construisant et en personnalisant une grande variété de bâtiments, écuries et décorations. Découvrez les secrets dissimulés de l’île, élevez et apprivoisez de nombreux chevaux différents, entraînez-les et participez à des courses palpitantes !

Caractéristiques du jeu :