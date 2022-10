Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories dévoile sa date de sortie dans un nouveau trailer

Wild River Games revient sur Nintendo Switch et supports concurrents en octobre avec la sortie d'un nouveau titre dénommé Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories. Au menu, une nouvelle aventure qui va vous permettre d'arpenter Lakeside à dis de cheval en plein automne. Attendu pour le 27 octobre 2022 , nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Vous avez hâte de vivre plus d'aventures ensemble ? C'est l'automne à Lakeside, et le Horse Club™ vous attend ! Partez avec vos amies Hannah, Lisa, Sarah et Sofia, et laissez-les vous guider dans le village de Hazelwood. Un concours photo y est organisé. Prendrez-vous les meilleurs clichés avec vos amies et leurs chevaux ?

Ce ne sera pas facile. Par chance, vous rencontrerez beaucoup d'amis pour vous aider dans cette mission. Vous pourrez ensuite accomplir une variété de tâches avec eux : aider au centre équestre, photographier des oiseaux, trouver des trésors cachés. Diverses expériences vous attendent en plus de l'histoire principale captivante. Démontrez votre habileté au dressage, sur les terrains poussiéreux d'équitation Western, dans des courses d'obstacles au rythme effréné, en rassemblant du bétail têtu, ou en jouant à « Pop au Galop », tout en tentant de battre votre meilleur score ! Baladez-vous dans un monde ouvert conçu avec amour : explorez Hazelwood, ses plages ensoleillées, ses forêts automnales et ses marécages crépusculaires, jusqu'aux montagnes enneigées. Prenez soin de votre cheval : nourrissez-le, lavez-le, grattez ses sabots ou câlinez-le affectueusement. Votre amitié et vos capacités ne cesseront de croître. Personnalisez votre apparence et celle de votre cheval. Avec plus d'une centaine d'habits et de personnalisations à déverrouiller, vous trouverez à coup sûr un style qui vous est propre. Les textes du jeu sont entièrement doublés en français, avec une superbe bande originale de Winifred Phillips.

Source : Nintendo