Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories revient à grand galop sur Nintendo Switch

Après le succès du premier jeu Horse Club Adventures, Wild River Games repart à grand galop ce 27 octobre 2022 avec la sortie de Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour en apprendre un peu plus sur cette nouvelle aventure équestre, nous vous laissons découvrir la bande-annonce de lancement ci-dessous

Comme c'était déjà le cas dans le premier opus, les joueurs devront résoudre des mystères au travers de nouvelles quêtes au cœur de Riding Stables. L'environnement et les personnages déjà connus de Horse Club Adventure™ ont été améliorés par les développeurs, et paraissent encore plus vivants. Cette fois-ci, il faudra explorer le village voisin de Hazelwood, modélisé de manière très détaillée, dans lequel de nouvelles missions passionnantes attendent les fans d'équitation ; il faudra par exemple participer à un concours photo. Les joueurs et joueuses pourront également démontrer tout leur talent de cavalier grâce à un éventail de disciplines et de compétitions équestres, que ce soit en dressage, en saut d’obstacles ou encore en équitation western ! Par ailleurs, ils rencontreront au cours du jeu un petit chien qu'ils pourront apprivoiser et qui deviendra un compagnon loyal qui cheminera à leur côté tout au long de l'aventure.

Afin de rendre le rêve d'avoir son propre cheval encore plus personnel, les joueurs pourront non seulement personnaliser leur personnage, mais également brosser, coiffer et harnacher les chevaux comme ils le souhaitent. Pour enregistrer et conserver tous ces looks créatifs, le mode capture d'écran propose divers filtres et autres options de retouches afin d’obtenir l'image parfaite.

Horse Club™ Adventures 2 - Hazelwood Stories a été amélioré par Wild River Games Studio et, à la différence de la version précédente, il comprend un enregistrement audio de tous les textes pour rendre le jeu encore plus amusant, en particulier pour les joueurs plus jeunes.