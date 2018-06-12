Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition disponible dès à présent

Alors que bon nombre de joueurs se cassent les dents sur Hollow Knight : Silksong depuis plusieurs semaines, que diriez-vous de profiter des performances de votre Nintendo Switch 2 pour (re)découvrir Hollow Knight premier du nom dans des conditions optimales ? Team Cherry vient en effet de mettre à disposition des joueurs Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition sur l'eShop de la Nintendo Switch 2. Cette version améliorée est disponible au tarif de 14,99€. Et pour ceux qui possèdent déjà une version Nintendo Switch, la mise à niveau est proposée gratuitement.

Hollow Knight est un jeu classique d’action et d’aventure en 2D, qui prend place dans un vaste monde souterrain interconnecté. Explorez un labyrinthe de cavernes, de villes ancestrales et de terres désolées dangereuses. Il vous faudra combattre des créatures corrompues, vous lier d’amitié avec des insectes étranges et résoudre les mystères dissimulés au cœur du royaume.

Source : Nintendo