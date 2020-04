Hero Must Die. Again - Le héros revient à la vie pour une vidéo de gameplay

Sorti initialement en 2007, la licence Hero Must Die débarque pour la première fois dans une version reliftée et ayant bénéficié de contenu supplémentaire, prenant au passage le nom de Hero Must Die. Again. Tentant un mélange RPG / Roguelike, le titre se démarque surtout par son scénario. Après avoir vaincu le seigneur des ténèbres, le héros que vous incarnez succombe aussi à ses blessures engendrées lors du combat final.

Pour vous remercier pour votre acte héroïque, les dieux ont décidé de vous ramener à la vie pour une période de 5 jours, afin de pouvoir arpenter le monde et découvrir le résultat de vos acte, et pourquoi pas, tenter de retrouver l'amour de votre vie, celle pour qui vous avez initié cette quête, mais dont vous ne vous rappelez malheureusement plus.

Pour découvrir à quoi ressemble Hero Must Die. Again manette en main, nous vous laissons donc ci-dessous notre vidéo de gameplay maison couvrant les 30 premières minutes du jeu. A noter que le titre laissant une grande liberté d'action, chaque partie pourra être très différente des précédentes.