Hero Must Die. Again débarque ce mois-ci sur Nintendo Switch

Hero Must Die. Again est inspiré d'un titre sorti initialement au Japon sur mobile au milieu des années 2000 avant d'être adapté, toujours au Japon, en 2016 sur PS Vita. décrit comme un anti-Rpg puisque le héros (doit mourir) commence avec toutes ses stats qu'il perd au fur et à mesure... Le choix du joueur sont aussi très importants puisque le jeu comporte pas moins de 50 fins différentes.

Plutôt apprécié des connaisseurs, Hero Must Die s'apprête à conquérir le monde sur différentes plateformes mais surtout sur Nintendo Switch dès le 27 févrie r. Pour l'occasion un nouveau thème principal (nommé Réincarnation) a été composé par Kenji Ito (Final Fnatasy Legend, SaGa Frontier…) a